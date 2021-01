Eindtoets basisschool moet doorgaan van onderwijsinspectie

Inspecteur-generaal Alida Oppers van de Onderwijsinspectie verwacht dat het niveau lager is dan anders. ‘Het onderwijs is dan al een jaar niet optimaal geweest. Dan wéét je in elk geval hoe de leerlingen en het onderwijs ervoor staan’, aldus Oppers aan verschillende media.