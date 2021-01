Vrachtwagen schiet over vangrail en belandt in sloot naast A58 bij Moergestel

Over de vangrail

Een vrachtwagen was daar door onbekende oorzaak over de vangrail geschoten en in de naastgelegen droge sloot terecht gekomen. Politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse. Of er iemand gewond is geraakt, en of er nog andere voertuigen bij betrokken waren is niet bekend. De vrachtwagen zal worden geborgen door een bergingsbedrijf.