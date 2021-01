Meeste relschoppers Eindhoven zijn tieners en twintigers, jongste 14 jaar

De politie is een onderzoek gestart naar de grootschalige rellen gistermiddag in Eindhoven. 'Op die manier willen we zo snel mogelijk alle relschoppers opsporen, zodat ze zich bij de rechter voor hun daden mogen verantwoorden. Zoals we gisteren al aangaven: het geweld dat door de stad trok was ongekend', zo meldt de politie maandag.

62 arrestaties, jongste 14 jaar

De politie pakte tot nu toe 62 mensen op. De meeste voor openlijke geweldpleging en niet voldoen aan bevel of vordering. Ongeveer de helft van hen zit op dit moment nog vast. 'De jongste aangehouden verdachte is 14 jaar, de oudste 56 jaar. Het gros van de relschoppers zijn tieners en twintigers. Een deel van hen komt uit Eindhoven en omliggende dorpen. Maar we zien ook veel verdachten uit overige delen van Brabant en zelfs daarbuiten komen', aldus de politie.

Onderzoek gestart

De politie heeft de overtuiging dat er snel meer aanhoudingen volgen. Er is inmiddels een groot onderzoek gestart en de politie zet maximaal in op de opsporing van deze relschoppers waarbij het vele beeldmateriaal dat beschikbaar is wordt bekeken.

Relschoppers identificeren

Al deze beelden worden door het onderzoeksteam bekeken om relschoppers te identificeren en op te sporen. Het is goed om te zien dat de politie massaal beelden krijgt toegestuurd. De politie roept mensen op die ook beeldmateriaal hebben gemaakt om deze te delen met de politie.