Voetbalsupporters gaan politie helpen om rellen de kop in te drukken

Voetbalsupporters gaan hun stad beschermen en de politie helpen. De afgelopen drie avonden is het goed mis in sommige steden met rellende jongeren en heeft de politie de handen er aan vol.

Onder meer supporters van Willem ll, Heracles Almelo, NEC en AZ hebben zich verzameld om hun stad te beschermen tegen vernielingen en plunderingen. De laatste dagen zijn er door de politie al honderden arrestaties verricht.

Zo schrijft MVV. 'Voor degene die toch meent aan onze stad te moeten komen, we hopen dat de politie jullie vindt voordat wij dat doen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.' Ook de harde kern van NEC doet mee. 'Wij zullen dit niet toestaan. Onze winkeliers hebben het al zwaar en kunnen dit er niet bij hebben. Wij zullen dus onze stad verdedigen', schrijft de East Side & HKN op Facebook.

Harde kern Willem II in Tilburg: 'Dit is onze stad en die laten we niet vernielen’

Of supporters na negen uur bekeurd gaan worden voor het niet naleven van de avondklok is onduidelijk..