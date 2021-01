Inmiddels totaal 33 preventieve aanhoudingen in relatief rustig Rotterdam

Na de rellen maandagavond in Rotterdam is de politie dinsdagavond volop aanwezig in de risicogebieden en zijn er tot 20.40 uur in totaal al 21 aanhoudingen verricht. Burgemeester Aboutaleb heeft een noodverordening afgekondigd waardoor de politie onder meer mensen direct kan fouilleren. Het is in Rotterdam maar ook in de rest van het land dinsdagavond een flink stuk rustiger dan gisteravond.

17 aanhoudingen

Even voor 20.40 uur heeft de politie in Rotterdam-Zuid 9 personen en in het centrum van Rotterdam 8 personen aangehouden voor onder andere samenscholing en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs, zo heeft de politie dinsdagavond laten weten.

4 aanhouding voor opruiing

Eerder werden al rond 18.00 uur 4 aanhoudingen verricht door de politie voor opruiing. 'Personen in de leeftijd van 11 tot 30 jaar oud zitten vast omdat ze opriepen om te gaan rellen of brand te stichten in Barendrecht, Hoogvliet, Schiedam en Vlaardingen', aldus de politie.

Prins Alexander veiligheidsrisicogebied

Burgemeester Aboutaleb heeft besloten om ook het gebied Prins Alexander als veiligheidsrisicogebied aan te wijzen. Zo kan er daar ook o.a. preventief gefouilleerd worden. Meerdere gebieden in Rotterdam waren al veiligheidsrisicogebied. De aanwijzing geldt op 26 januari 2021 van 18.00 uur tot 27 januari 2021 04:30 uur.

Videoboodschap Aboutaleb aan relschoppers

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft dinsdag op twitter een videoboodschap geplaatst waarin hij zich richt tot de relschoppers die maandagavond voor vernielingen van auto's en plunderingen van winkels hebben gezorgd. Aboutaleb richtte zich daarbij ook tot de ouders van de vooral jongeren en riep hen op om beter op hun kinderen te letten en te zorgen dat ze na 21.00 uur niet meer op straat zijn.

Update 22.20 uur : Rotterdam inmiddels totaal 33 aanhoudingen

Tot nu toe heeft de politie in Rotterdam in het gebied Beijerlandselaan, Putselaan en Schiedamseweg 33 aanhoudingen verricht voor samenscholen, overtreden avondklok en vernielingen. 'De politie heeft vanaf het begin gewaarschuwd en gedoseerd opgetreden. De ME liep daarbij 'in de schaduw' van de agenten, waardoor er snel kon worden ingezet, en met succes', aldus de politie.

Update 21.00 uur : Amsterdam

De politie maakte dinsdagavond rond 20.30 uur bekend dat de Mobiele Eenheid (ME) in de omgeving Tussen Meer aanwezig is omdat een grote groep jonge mannen en jongens zich daar verzamelden. De situatie was in het begin even onrustig en er werd af en toe zwaar vuurwerk afgestoken. Om te zorgen dat de boel niet escaleert is de politie nadrukkelijk aanwezig. Nadat de ME in linies binnen het gebied heen en weer had gelopen vertrokken de meesten. Een aantal personen dat nog wel bleef is door de politie aangesproken op de avondklok. Daarna keerde de rust weer terug.