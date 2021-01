Brandbom ontstoken in Schijndel

Terwijl dinsdagavond veel 'burgerwacht' op de been was in het centrum van Schijndel klonk er rond 20.10 uur een luide knal gevolgd door een grote vuurbal. Bij de achteringang van de HEMA aan de Hoofdstraat in Schijndel wisten vandalen een brandbom te ontsteken. Getuigen zagen kort voor de explosie twee mensen wegrennen in de richting van de Mieke de Brefstraat. De immense vlammenzee werd snel kleiner terwijl een aantal mensen de achtervolging inzette, maar het tweetal wist te ontkomen. De politie doofde de overige vlammen met een klein blusmiddel, maar de brandende vloeistof liep onder de deur door het pand in.

Terwijl de brandweer werd gealarmeerd wisten agenten het glas te breken om zo de brand binnen te doven. De brandweer voerde nog een nacontrole uit maar keerde kort daarna weer terug naar de kazerne.

Zo'n half uur na de explosie werd in de nabijheid één persoon aangehouden, of dit een van de gevluchte daders was, is ons niet bekend. De 'burgerwacht' was in grote getale aanwezig om eventuele rellen in het centrum te voorkomen. In de middag werden vele winkelpanden al dicht gespijkerd met houten platen. De winkeliers namen de dreiging serieus en vreesde voor het ergste. Nadat de avondklok om 21.00 uur was ingegaan keerde de rust in Schijndel terug en zag het centrum er verlaten uit.