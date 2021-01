Politie houdt 14-jarige Rotterdammer aan voor brand familiepark Rotterdam

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.00 uur een verdachte aangehouden vanwege mogelijke brandstichting in het familiepark Plaswijckpark. 'Het gaat om een 14-jarige verdachte', zo meldt de politie donderdag.