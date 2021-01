De Vrije Student wil uitstel koppeling tussen Corona IT-systemen RUG en GGD

Universiteitsraadspartij De Vrije Student wil de voorgenomen koppeling tussen de corona-IT systemen van de Rijksuniversiteit Groningen en de GGD uitstellen, omdat de privacy van de geteste studenten niet kan worden gewaarborgd. Dat schrijft de studentenpartij in een brief aan het College van Bestuur van de RUG.

De RUG heeft samen met de Hanzehogeschool een snelteststraat, om studenten en medewerkers voorafgaand aan een tentamen op de Zernike Campus te testen op het coronavirus. Deze draait nu nog zelfstandig op de systemen van de onderwijsinstellingen, maar een koppeling met de CoronIT van de GGD staat al op de planning. De Vrije Student wil die koppeling nu uitstellen.

‘De RUG heeft de verplichting om de medische gegevens van medewerkers en studenten heel goed te beveiligen, dat kan natuurlijk niet als je gebruik gaat maken van een onveilig systeem.’ aldus fractievoorzitter David Jan Meijer. ‘De huidige RUG-systemen zijn wel heel veilig, laten we die vooral zelfstandig blijven inzetten om het testen te laten doorgaan.’

Meijer hoopt dat de RUG de snelteststraat door laat werken op haar eigen systemen: ‘Juist in deze tweede golf wil je de verspreiding van het virus goed kunnen blijven monitoren, zodat je ook kunt onderzoeken wat er wel weer kan; zoals het organiseren van fysieke tentamens. Dat kan alleen wanneer mensen bereid blijven om zich te laten testen, het in stand houden van de bestaande veilige systemen is dan ook van het grootste belang.’