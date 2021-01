Zes aanhoudingen in onderzoek om te gaan rellen in Medemblik

De recherche heeft in een onderzoek naar opruiing deze week in totaal 6 mannen aangehouden. 'De mannen zouden in een WhatsApp-groep dreigende en opruiende uitlatingen hebben gedaan en riepen op om te gaan rellen in Medemblik', zo meldt de politie donderdag.