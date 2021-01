Zeldzame daggekko kruipt uit ei in DierenPark Amersfoort

Er is een zeldzame Standing’ daggekko uit het ei gekropen in DierenPark Amersfoort. Het gaat goed met het jong en het verkent zelfstandig het verblijf. “Een diergeboorte is altijd bijzonder, maar in dit geval helemaal: de daggekko is bedreigd en komt in het wild alleen voor op het zuidwestelijke deel van het eiland Madagaskar”, vertelt dierverzorger Ronnie Joha.

De gekko is een mannetje. “Het geslacht van het jong is afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Bij een lagere temperatuur worden vooral mannetjes geboren, bij een hogere vrouwtjes”, legt Ronnie uit. Het gaat goed met de populatie Standing’ daggekko’s in het dierenpark, want de afgelopen maanden mocht het park ook al twee andere jongen verwelkomen. “Dat is niet vanzelfsprekend, want de eitjes komen lang niet altijd uit”.

De daggekko dankt de opvallende naam aan het dagritme: deze soort is overdag actief, terwijl de meeste gekkosoorten in het donker opleven. Er wonen nu vijf daggekko’s in het Honderdduizend Dierenhuis waar het krioelt van de reptielen, amfibieën en insecten. Na een jaar laten de ouders hun jongen gaan en zal de jonge gekko verhuizen naar een ander verblijf in DierenPark Amersfoort.