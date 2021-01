Politie houdt 19-jarige verdachte aan voor explosie Poolse supermarkt Beverwijk

Afgelopen dinsdag heeft de politie in Rotterdam Hoogvliet een 19-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie in een Poolse supermarkt in Beverwijk op 9 december jl. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag bekendgemaakt.