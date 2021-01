Nederland stelt inreisverbod voor reizigers uit Japan weer in

Nederland stelt vanaf 2 februari 2021 het inreisverbod voor reizigers met bestendig verblijf in Japan opnieuw in. 'Dit besluit is genomen op basis van een risico-inschatting met zo objectief mogelijke criteria over de gezondheidssituatie in die landen en de daar geldende maatregelen;, zo heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid bekendgemaakt.