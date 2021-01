Schaatsers genieten van eerste rondjes dit jaar op natuurijsbaan

Voor het eerst dit jaar kon er zondag worden geschaatst. Niet op natuurijs, omdat dit nog veel te dun is, maar in Winterswijk heeft de IJs Vereniging (WIJV) zondag de natuurijsbaan voor het eerst in gebruik kunnen nemen na de vorst vannacht.

Nieuwe accommodatie

De Winterswijkse ijsvereniging nam de ijsbaan aan de Bataafseweg op 1 november vorig in gebruik. Vorig jaar kon er op 30 november ook al geschaatst worden op de krabbelbaan, waarmee de baan van WIJV in 2020 de enige natuurijsbaan in Nederland was waarop is geschaatst.

IJsbaan niet voor iedereen open

Zondag lag er 's morgens vroeg een mooi dun laagje ijs. De ijsbaan ging zondagochtend om 09.30 uur dan ook open voor leden/donateurs die hun contributie betaald hebben en die vanwege de coronamaatregelen gereserveerd hadden. Vanwege de opkomende temperaturen werd de baan vanwege de ingezette dooi rond 13.00 uur gesloten. Nu is het helaas weer wachten op de volgende nachtvorst.