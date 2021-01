Politie verdrijft na noodbevel 600 demonstranten van Museumplein

Voorwerpen naar politie gegooid

'De politie heeft gedoseerd en gefaseerd opgetreden. Bij het verbaliseren werd met voorwerpen naar de politie gegooid. Daarop heeft burgemeester Halsema om 16.00 uur een noodbevel afgekondigd', zo heeft de gemeente laten weten. Dat betekent dat niemand zich meer op het Museumplein en omliggend gebied mag begeven.

Noodbevel

De politie riep vervolgens om dat iedereen het Museumplein en omgeving direct moest verlaten. 'Ga naar huis en houd daarbij 1,5m afstand', was de boodschap die door de megafoon klonk. Rond 16.30 uur was het Museumplein leeg en keerde de rust weer terug.

Verbaliseren

Rond 15.00 uur werd de groep op het Museumplein echter niet kleiner, mensen gingen niet weg en hielden volgens de politie onvoldoende afstand. Er werd met versterkt geluid iedereen de opdracht geven om het Museumplein te verlaten. De politie gaf daarom aan te beginnen met het verbaliseren.

Demonstratie

Rond 14.30 uur was er een groep van ongeveer 200 mensen op het Museumplein. 'Dit oogt als een demonstratie. Dat is niet toegestaan. Mensen staan te dicht op elkaar. Deze spontane demonstratie wordt door de driehoek ontbonden. Mensen worden nu aangesproken door de politie', zo liet gemeente weten.

30 aanhoudingen Valeriusplein

Rond 14.25 uur zijn er door de politie 30 aanhoudingen verricht op het Valeriusplein op basis van artikel 2.2 (APV) vanwege het risico op verstoring van de openbare orde.

Veiligheidsrisicogebied

De burgemeester had zondag het Museumplein en omliggend gebied per 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het omliggend gebied is groter dan vorige week. Dat betekent dat de politie de mogelijkheid had om in een groter gebied rond het Museumplein personen preventief te fouilleren.