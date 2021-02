Miljoenen vaccins vervroegd naar Europese Unie

In het tweede kwartaal krijgt de Europese Unie mogelijk tot 75 miljoen dosissen van de Duitse vaccinfabrikant BioNTech.

Het bedrijf zegt ook aan een verhoging van levering te werken vanaf 15 februari, aldus Sierk Poetting, financieel directeur van het bedrijf.

BioNTech werkt voor de productie van zijn vaccin samen met de Amerikaanse farmareus Pfizer. Pfizer en BioNTech moesten de afgelopen weken aankondigen dat ze minder konden leveren dan aanvankelijk gecommuniceerd.

Door onder andere een aanpassing in de prosessen van BioNTech, kan de productie fors omhoog in de Pfizer-fabriek in Puurs.