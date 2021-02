Dromedarisgroep Safaripark Beekse Bergen uitgebreid met kalfje Maxime

In Safaripark Beekse Bergen is de groep dromedarissen uitgebreid met een kalfje. Het vrouwtje, Maxime genaamd, is het eerste jong dat sinds september 2019 in een Nederlandse dierentuin is geboren.

Safaripark Beekse Bergen is één van de twee Nederlandse dierenparken waar de dromedaris te zien is. Het gaat goed met Maxime, die zo'n twee weken geleden werd geboren, en moeder Erika. "Ze zijn beiden sterk, al blijven ze vanwege de weersomstandigheden nog even binnen", zegt dierverzorger Rolf Veenhuizen.

Bescherming tegen de hitte

De dromedaris is te herkennen aan de bult op zijn rug. De bult dient voor de opslag van vet, zodat deze diersoort een paar dagen zonder voedsel en water kan overleven. Daarnaast beschermt de bult de dromedaris tegen de hitte in de woestijn door de warmte te absorberen.

De dromedaris eet zowel gras als planten en door zijn gespleten bovenlip kan hij zonder moeite doorntakken eten. Als er veel voedsel aanwezig is, kan hij twee tot drie kilogram eten per uur verorberen. Omdat de dromedaris een paar dagen zonder water kan, drinkt hij niet vaak. Wanneer hij dit wel doet, zijn het vaak grote hoeveelheden. Zo kan een dromedaris meer dan honderd liter water in tien minuten opdrinken.

Schip der woestijn

Door zijn vermogen om het lang uit te houden in de woestijn en zijn grootte, werd de dromedaris vaak gebruikt als last- en rijdier. Hierdoor was hij lang het ideale vervoermiddel in de woestijn, waarna hij de bijnaam 'schip der woestijn’ kreeg. Tegenwoordig heeft de auto in veel gebieden zijn rol als vervoer- en transportmiddel overgenomen.

De dromedaris wordt daarnaast gebruikt voor de melk. Dit is vaak het belangrijkste voedingsmiddel voor onder meer de nomaden in de Sahara.