15-jarige verdachte van steekincident aangehouden

Vrijdag 8 januari rond 19.00 uur reed een auto toeterend over het fietspad bij een ziekenhuis. Toen agenten bij de auto gingen kijken, vertelden de inzittenden dat één van hen eerder die avond was neergestoken op de Rijswijkseweg en medische hulp nodig had. Het 17-jarige slachtoffer is daarop het ziekenhuis binnen gebracht, waar hij is behandeld aan zijn verwondingen.

De recherche deed onderzoek en kwam de verdachte nu aangehouden op het spoor, mede door getuigenverklaringen, sporenonderzoek en camerabeelden. De verdachte werd in de vroege ochtend aangehouden en zal verder worden verhoord.