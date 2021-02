Verpleeghuis Purmerend mocht bezoekers weigeren na grote corona-uitbraak

De rechter van de rechtbank Noord-Holland in Haarlem heeft dinsdag een verpleeghuis in het gelijk gesteld die ingrijpende maatregelen nam en de deuren tijdelijk sloot voor bezoekers na een grootschalige corona-uitbraak onder bewoners en medewerkers. 'Familieleden van een bewoonster waren het niet met de bezoekersstop eens, maar krijgen in een kort geding ongelijk van de rechter', zo meldt de rechtbank dinsdag.

Corona-uitbraak

Op 28 december 2020 was er ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen een grote corona-uitbraak in het verpleeghuis. Daarbij is ook de Britse variant vastgesteld. Er raakten 46 personeelsleden en 45 van de 50 bewoners besmet. Acht bewoners zijn aan de gevolgen van het virus overleden, één medewerker ligt nog op de intensive care. Op dit moment komen er bijna geen nieuwe besmettingen voor. Een dag na de uitbraak sloot het verpleeghuis de deuren voor bezoekers, met alleen een uitzondering voor naasten van bewoners die zich in de laatste levensfase bevinden.

Gezondheidstoestand 'alarmerend'

Volgens de familieleden van een van de bewoonsters moet het verpleeghuis hen toelaten zodat zij hun moeder weer kunnen bezoeken. Doordat ze niet op bezoek kunnen, kan de familie niet meer zien of de bewoonster de juiste zorg krijgt, zeker nu uit het digitaal patiëntendossier blijkt dat de gezondheidstoestand van de bewoonster alarmerend is. Persoonlijk contact is noodzakelijk, vinden de familieleden.

'Family life'

De beslissing van het verpleeghuis is volgens hen in strijd met het recht op 'family life' uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Bovendien wordt een van de familieleden zeer binnenkort gevaccineerd waardoor zij volgens hen niet meer tot een verhoogd besmettingsgevaar zal leiden.

Maatregelen nog steeds noodzakelijk

Het verpleeghuis meent daarentegen dat de maatregel om de deuren te sluiten nog steeds noodzakelijk is. Dit is gedaan om de gezondheid van de veelal kwetsbare bewoners en de medewerkers te beschermen, maar ook om te voorkomen dat bezoekers besmet kunnen worden en het virus buiten het verpleeghuis verder wordt verspreid. Het virus heeft onverwacht op plotselinge wijze toegeslagen. Nog steeds is onduidelijk hoe dit ondanks alle voorzorgsmaatregelen heeft kunnen gebeuren en het verpleeghuis wil een nieuwe uitbraak voorkomen.

Oordeel rechter

De rechter oordeelt dat het verpleeghuis ingrijpende maatregelen mocht nemen in het belang van de gezondheid van bewoners, medewerkers en samenleving. Het recht op 'family life' mag worden beperkt als de gezondheid of de rechten of vrijheden van anderen in het geding zijn. Het verpleeghuis heeft een aantoonbare afweging gemaakt tussen enerzijds de veiligheid van bewoners, medewerkers en samenleving en anderzijds de kwaliteit van leven van bewoners. Op dit moment weegt het risico voor de gezondheid het zwaarst en is de bezoekstop mede gezien de onzekerheden rond de Britse variant van het coronavirus gerechtvaardigd.