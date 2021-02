Nederland bestelt 8 miljoen extra doses van het Moderna-vaccin

Nederland heeft 8 miljoen extra doses van het Moderna-vaccin besteld. Dat schrijft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet was niet eerder ingegaan op een aanbod van de fabrikant, omdat pas in het vierde kwartaal van dit jaar kon worden geleverd. Omdat de fabrikant nu in het derde kwartaal kan leveren, gaat minister De Jonge van Volksgezondheid onder voorwaarde akkoord.

Nu blijkt dat er 2,7 miljoen vaccins in het derde kwartaal kunnen worden geleverd, stemt het kabinet wel in. De overige 5,3 miljoen Modernavaccins komen in het vierde kwartaal naar Nederland.