'Verkeersongeval' blijkt automobilist die mogelijk onwel is geworden

Geen ongeval maar mogelijk onwelwording

Van een ongeval leek geen sprake, wel is de bestuurder met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doorzocht het voertuig en heeft persoonlijke spullen van de bestuurder veiliggesteld.

Reflectorpaaltje

Een bergingsbedrijf heeft de auto afgevoerd waarna de afrit weer kon worden vrijgegeven. De auto had geen zichtbare schade opgelopen, het enige wat kapot gereden was, bleek een wit reflector paaltje in de berm.