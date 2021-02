Opnieuw twee verdachten aangehouden voor rellen in Eindhoven

De politie heeft dinsdag opnieuw twee mannen aangehouden voor hun rol bij de rellen in Eindhoven van vorige week. 'Het gaat om een 34-jarige man uit Mierlo en 19-jarige man uit Best. Wij verdenken hen van openlijk geweldpleging. Een van hen verdenken we ook van betrokkenheid bij het omduwen van een auto', zo heeft de politie laten weten.