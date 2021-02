Opnamestop verpleegafdeling oncologie na corona-uitbraak

Het MCL neemt maatregelen om de oncologische zorg zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. De opnamestop duurt zeker tot 8 februari.

‘Om te beginnen leven we mee met de patiënten die naast hun ziekte ook nog te kampen hebben gekregen met een coronabesmetting’, zegt Patrick Vink, voorzitter van de Raad van Bestuur. ‘En uiteraard geldt dat ook voor onze besmette medewerkers. We onderzoeken hoe deze besmettingshaard is ontstaan, ondanks dat MCL-medewerkers en patiënten alle mogelijke corona-voorzorgsmaatregelen nemen. Daar hebben we nu nog geen duidelijk beeld van.’ In samenwerking met de GGD en Izore voeren de afdeling Hygiëne en Infectiepreventie en de ARBO-dienst van het MCL een uitgebreid bron- en contactonderzoek uit.



Rob van Boxtel, manager van de afdeling: ‘We hebben extra maatregelen getroffen om zo veel mogelijk zorg te laten doorgaan. De oncologische dagbehandeling is nu volledig geïsoleerd van de verpleegafdeling, zodat deze patiënten voor chemokuren veilig in het ziekenhuis terecht kunnen. Positief geteste medewerkers en medewerkers met mogelijke coronaklachten zijn thuis in quarantaine, conform het beleid van MCL en van de Rijksoverheid. Positief geteste patiënten worden verpleegd conform de richtlijnen voor coronapatiënten. Alle medewerkers die op de afdeling werken ondergaan voor aanvang van de dienst een sneltest (antigeentest) om er zeker van te zijn dat zij geen risicofactor vormen voor eventuele verdere besmettingen. Op de oncologische verpleegafdeling wordt nu met dezelfde isolatiemaatregelen gewerkt als op de corona-afdeling; met volledige persoonlijke beschermingsmiddelen.'