Seksuele voorlichting voor het VO: 'Lokaal 69'

De ‘Week van de Liefde’ staat voor de deur! De week waarin scholen in het Voortgezet Onderwijs extra aandacht besteden aan seksuele vorming. Hét moment voor de introductie van Lokaal 69; een virtueel biologielokaal vol video’s, games, quizjes en weetjes over seks. Deze interactieve schoolplaat benadert seksualiteit op een persoonlijke en eigentijdse manier: grenzen leren kennen, genderdiversiteit en plezier in seks staan centraal. Lokaal 69 is het resultaat van een samenwerking tussen Schooltv en NEMO Science Museum, en heeft als doel docenten in het voortgezet onderwijs op een positieve en luchtige manier te ondersteunen bij de seksuele voorlichting.

De laatste jaren haalt seksuele voorlichting regelmatig het nieuws, omdat uit onderzoek blijkt dat jongeren niet tevreden zijn over de huidige voorlichting. Op de meeste scholen gaat de voorlichting nog steeds vooral over voorplanting, lichamelijke ontwikkelingen en de gevaren van seks; het voorkomen van soa’s en zwangerschappen. Dit zijn belangrijke onderwerpen, die besproken moeten blijven worden. Maar jongeren willen dit graag aangevuld zien met onderwerpen als seksuele identiteit, wensen en grenzen, sexting, porno en plezier in seks.

Niet platvloers, wel laagdrempelig

Met Lokaal 69 geven we docenten een handvat om deze onderwerpen in de klas op een luchtige en prettige manier bespreekbaar te maken. De docent kan de interactieve schoolplaat klassikaal inzetten, maar de leerlingen kunnen er ook zelfstandig mee aan de slag. Lokaal 69 sluit aan bij de belevingswereld van leerlingen, en is daarmee een aanvulling op de huidige lesmethoden. Het virtuele biologielokaal is verrijkt met allerlei voorwerpen waar video’s, weetjes en minigames achter verborgen zitten. Zo kun je jouw eigen seksshake samenstellen, meezingen met het pornolied van de Sekszusjes en testen hoeveel jij van porno weet. Behalve materiaal van Schooltv (NTR) bevat de schoolplaat materiaal van andere omroepen zoals Emma’s Peepshow (BNNVARA), Sekszusjes TV (VPRO) en het veelgeprezen #Kutvoorlichting (HUMAN en KRO-NCRV).

Leerlingen krijgen de kans om anoniem en binnen een veilige omgeving meer te weten te komen over seksualiteit. Op een luchtige manier komen ze in aanraking met een aantal gevoelige onderwerpen, waardoor ze aan het denken worden gezet, gestimuleerd worden het gesprek met elkaar aan te gaan én leren dat het oké is om af te wijken van het zogenaamde ideaalbeeld. Want zeg nou zelf, wie voldoet daar nou eigenlijk wel aan?!