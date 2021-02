Traumateam naar incident bij bedrijf aan de Rooseveltlaan in Veghel

Persoon naar ziekenhuis gebracht

Wat er precies in het pand is gebeurd is niet bekend wel werd duidelijk dat er een persoon onder begeleiding van de trauma-arts per ambulance is overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de politie was met meerdere eenheden aanwezig, maar nadat de ambulance was vertrokken verlieten alle andere hulpdiensten ook het terrein.