Verdachte avondklokrellen Eindhoven aangehouden

Donderdagnacht rond 00.00 uur is een 22-jarige man uit Zaandam aangehouden voor betrokkenheid bij de avondklokrellen in Eindhoven. De man werd herkend nadat deze week beelden van hem getoond werden in diverse opsporingsprogramma’s. Hij meldde zichzelf uiteindelijk zelf op het politiebureau.

De verdachte kwam op diverse beelden naar voren als betrokkene bij de avondklokrellen. Hij wordt ervan verdacht dat hij stenen gooide en daarmee ruiten vernielde van het Coffeelab op het Centraal Station in Eindhoven. Ook was hij vermoedelijk betrokken bij het in brand steken van een auto van Prorail voor datzelfde station.

Beelden tonen

Nadat we aan de hand van de beschikbare beelden zorgvuldig onderzoek hadden gedaan naar de exacte rol van de verdachte, zijn de beelden eerst intern gedeeld binnen de politie. Toen dat geen herkenning opleverde werd besloten om de beelden te delen in de diverse opsporingsprogramma’s en op social media. Dat leverde zeer concrete tips op over zijn identiteit. Met de aanhouding van de verdachte zijn deze beelden inmiddels weer verwijderd. We gaan nu verder onderzoek doen naar zijn exacte rol bij de ongeregeldheden.