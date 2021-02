Man moet 6,5 jaar cel in voor overval op geldtransportwagen bij casino

Vrijdag heeft de rechtbank Noord-Holland in Haarlem een 30-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar voor een overval op een geldtransportwagen bij het Holland Casino in Zandvoort. 'Daar komt ruim 2,5 jaar gevangenisstraf bij omdat hij in de fout ging tijdens de proeftijd die werd opgelegd voor een eerdere overval. Een medeverdachte (31) is vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs', zo laat de rechtbank vrijdag weten. .

Overval

Op 18 november 2019 werd een geldtransportwagen bij het Holland Casino in Zandvoort overvallen. Onder bedreiging van een vuurwapen gaf de medewerker van het geldtransport een sealbag aan de overvallers mee met daarin 80.000 euro. Tegen de medewerker is geroepen dat er geschoten zou worden. De overvallers zijn na de overval op een scooter weggereden.

Verdachte herkend door agenten

De 30-jarige verdachte werd later door agenten herkend op beelden. De rechtbank vindt die herkenningen betrouwbaar. Een tweede verdachte (31) zou chauffeur van een auto zijn geweest, die de dader(s) eerder op de dag van de overval in Zandvoort zou hebben afgezet Hij is vrijgesproken omdat niet kan worden vastgesteld dat hij wist van de overval. De identiteit van een derde man is onbekend.

Oordeel rechtbank

De overval heeft diepe indruk op de medewerker gemaakt. Door de angst opnieuw te worden overvallen heeft hij ander werk gezocht. De verdachte heeft op geen enkele wijze rekening gehouden met de impact die een overval kon hebben op het slachtoffer, oordeelt de rechtbank. Bovendien heeft de verdachte geen verantwoording genomen voor wat hij heeft gedaan.

Eerdere overval

In 2014 is de verdachte voor een eerdere overval door het hof in Amsterdam veroordeeld tot een celstraf van 8 jaar waarvan een deel voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. In juli 2019 kwam hij daardoor vrij. Toch ging hij tijdens de proeftijd weer de fout in. De rechtbank herroept daarom de voorwaardelijke gevangenisstraf van 974 dagen (ruim 2,5 jaar) die hij toen kreeg opgelegd. Dat betekent dat hij die tijd ook in detentie zal moeten blijven zitten.