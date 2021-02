Vrouw op fiets zwaargewond na aanrijding met bestelbus in Boxtel

Botsing

Een vrouw op de fiets kwam vermoedelijk uit de Beukendreef en wilde linksaf de Mijlstraat op fietsen. Op dat moment kwam er een bestelbus aanrijden die de fietsster over het hoofd zag. De twee kwamen frontaal in botsing met elkaar.

Ziekenhuis

Ambulancepersoneel ontfermde zich over de vrouw, waarna zij na de eerste behandeling ter plaatse met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg is vervoerd. De weg is afgesloten voor onderzoek door verkeersspecialisten.