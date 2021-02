Grootschalige phishing: OM eist tot 2 jaar celstraf

Tientallen slachtoffers gemaakt

Het OM verdenkt hen van oplichting, computervredebreuk, diefstal met valse sleutel en deelname aan een criminele organisatie. Volgens het OM hebben verdachten in het voorjaar van 2020 tientallen slachtoffers gemaakt in Nederland.

Bankieren in tijden van Corona

Vorig jaar, tijdens de hoogtijdagen van de eerste coronagolf, zijn tientallen mensen slachtoffer geworden van grootschalige phishing, waarvoor het OM de verdachten verantwoordelijk houdt. Volgens het OM handelden zij volgens een vast patroon: de slachtoffers ontvangen een phishingmail, zogenaamd van hun bank, met de titel “bankieren in tijden van Corona”.

Op linkje geklikt

Zodra het slachtoffer op het linkje in die mail klikt, komt hij of zij op een nep website van de bank, waar klanten wordt gevraagd gegevens aan te leveren, zoals hun telefoonnummer. Die gegevens belanden vervolgens bij de verdachten, waarmee ze inloggen op de bankrekening van het slachtoffer. Daarna krijgt het slachtoffer een telefoontje van de verdachten, waarin zij de corona-angst bij hun slachtoffer nog eens extra aanwakkeren en dat het daarom niet nodig is naar het bankfiliaal te komen.

TAN-code

Op deze manier bemachtigen de verdachten telefonisch een TAN-code, waarmee ze een mobiele betaalpas - op hun eigen telefoon - aan de rekening van het slachtoffer koppelen, of waarmee ze geld overmaken naar katvanger-rekeningen. Bij verschillende slachtoffers is op deze wijze voor duizenden euro’s gestolen, terwijl de bank in andere gevallen heeft voorkomen dat tienduizenden euro’s van rekeningen is gehaald.

Dagtaak

Op basis van het onderzoek vindt het OM dat beide verdachten de oplichting, diefstal en hacking grotendeels samen hebben gepleegd in een georganiseerd crimineel verband, terwijl ze hier meerdere weken van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mee bezig lijken te zijn geweest. Dat blijkt volgens het OM bijvoorbeeld uit laptops en telefoons van de verdachten die vol staan met phishing-software; groeps-chatberichten waarin de verdachten afspraken maken over de phishing; en dat beide verdachten ten tijde van hun aanhouding in dezelfde hotelkamer zijn van waaruit slachtoffers worden gebeld. De officier van justitie ter zitting: 'Verdachten hebben zich in georganiseerd verband schuldig gemaakt aan grootschalige phishing. Dit phishen was een volwaardige baan en dagtaak, waarbij werd getracht en beoogd honderden slachtoffers per maand te maken.'

Vertrouwen

Met hun handelen hebben verdachten niet alleen ernstige schade toegebracht aan de slachtoffers en de bank, maar hebben zij ook het economisch systeem en het vertrouwen in het betalingsverkeer en bankwezen ernstig ondermijnd. 'Aangenomen mag worden dat de organisatie erop uit is geweest financiële winsten te behalen, zonder zich daarbij te laten weerhouden door deze gevolgen. En dit alles dan ook nog eens met bewuste misbruik van de corona-angsten die in de maatschappij leefden, waardoor thuiszittende, veelal oudere slachtoffers, nog kwetsbaarder waren dan ze normaliter zijn', aldus de officier.

Geen enkele verantwoording afgelegd

'Er is aan beide verdachten een ernstig verwijt te maken, terwijl zij daar geen enkele verantwoording over hebben afgelegd.' De officier eist tegen de 27-jarige verdachte een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden. Tegen de 24-jarige man eist de officier een gevangenisstraf van 21 maanden, waarvan 7 maanden voorwaardelijk. De rechtbank doet naar verwachting uitspraak op 19 februari 2021.