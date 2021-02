Rijkswaterstaat is klaar voor 'Koning Winter'

Rijkswaterstaat is klaar voor 'Koning Winter' die dit weekend Nederland gaat omtoveren in een winters landschap. Dat levert natuurlijk altijd mooie nostalgische plaatjes op maar voor het verkeer op de weg is dat vaak wat minder prettig.

Voorbereid

Vandaar dat Rijkswaterstaat zich heeft voorbereid. Er is genoeg strooizout ingeslagen voor het hoofdwegennet in Nederland en ook de strooiploegen zijn 'standby'.

Vanaf zaterdagavond kans op sneeuw in heel Nederland

In het weekend van 6 en 7 februari 2021 verwacht het KNMI winterse omstandigheden in Nederland met vanaf zaterdagavond 6 februari in het hele land kans op sneeuw. Weggebruikers kunnen daar overlast van ondervinden.

'Houdt weerbericht goed in de gaten'

'Daarom roepen we weggebruikers op in aanloop naar het weekend, en in het weekend zelf, het weerbericht en de verkeersinformatie goed in de gaten te houden. Ook Rijkswaterstaat houdt de ontwikkelingen van het weer nauwlettend in de gaten en heeft daarvoor nauw contact met het KNMI. Op basis van die verwachtingen komen wij tijdig in actie', meldt Rijkswaterstaat.

Gladheidbestrijding Rijkswaterstaat

Van 1 oktober tot 1 mei staat Rijkswaterstaat paraat om de gladheid te bestrijden. 'We zetten daarvoor 546 strooiwagens in, die we ook kunnen voorzien van een sneeuwschuiver. Daarnaast staan er 350 sneeuwploegen klaar. Met dit materieel leggen onze strooiwagens, binnen 2 uur, 10.000 km af om alle snelwegen, inclusief op- en afritten en verzorgingsplaatsen, te strooien. Dat gebeurt met 1.200 man personeel, 800 chauffeurs en 400 man voor coördinatie en laden/lossen. We komen direct in actie indien nodig. Op elk moment van de dag, 24/7', aldus Rijkswaterstaat.