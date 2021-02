Bestelbus botst op boom en belandt in sloot

. Een bestelauto ramde een boom en kwam vervolgens in een sloot tot stilstand. Het slachtoffer is door de brandweer uit het voertuig bevrijdt en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De weg tussen Oirschot en Oostelbeers is deels afgesloten door het ongeval. Het traumateam kwam deze keer niet per helikopter maar per auto naar de plaats van het ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.