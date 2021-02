Politieagenten steeds vaker thuis geïntimideerd

Tegenover het NOS Journaal zegt Stuijs: ‘Vanmorgen kregen we een melding over iemand op een scooter die demonstratief vier keer op een avond voor de deur ging staan, naar binnen keek en aan de politievrouw liet weten dat hij haar in de gaten houdt.’ Ook wordt er vuurwerk tegen woningen van agenten gegooid of ze worden opgewacht bij de supermarkt.

De daders van de bedreigingen kom aan de adressen van de agenten via sociale media. Soms wordt er volgens Struijs geld geboden voor adressen van politiemensen.