In deel Gelderland geen afval inzameling door sneeuw

Op maandag 8 februari haalt Dar geen afval op in de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook & Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Dit komt door de vele sneeuwval. Het is niet veilig genoeg om in deze weersomstandigheden met de grote vuilniswagens in de wijken te rijden. Dit geldt voor oud papier, gft-, rest- en plastic+afval. Ook onder- en bovengrondse containers worden deze dag niet geleegd. De milieustraten blijven wel open.

Per dag bekijkt Dar of de ophaaldagen door kunnen gaan

Iedere dag kijkt Dar of het ophalen van afval weer kan doorgaan. Zodra dit veilig kan, worden de ophaaldagen volgens de afvalwijzer weer gereden. Ook wordt dan zo snel mogelijk een nieuwe ophaaldag gepland voor de dagen dat er geen oud papier, rest- en plastic+afval is opgehaald. Houd hiervoor onder andere de meldingen in de Dar app in de gaten.

Ophaaldag voor gft-afval wordt niet ingehaald

In de winter wordt er altijd minder gft-afval opgehaald. Met deze kou zit dit afval ook nog eens vaak vastgevroren in de gft-container. Daarom wordt een vervallen ophaaldag van gft-afval niet ingehaald. Dit geldt in ieder geval voor de routes van maandag 8 februari in de gemeenten Berg en Dal, Nijmegen en Wijchen. Voor de ophaaldag van gft-afval in de gemeente Mook en Middelaar bekijkt Dar de mogelijkheden voor een inhaaldag nog. Omdat gft-afval daar op dezelfde dag en met dezelfde wagen wordt opgehaald als het rest- en plastic+afval.

Hou de berichten van Dar in de gaten

Dar informeert via de website, social media kanalen en via de Dar app over de maatregelen die zij de komende dagen moeten nemen. Hou dit goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.