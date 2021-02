Gooien met sneeuwballen ontaardt in vernieling en mishandeling

Een medewerkers van een supermarkt in Badhoevedorp is afgelopen zondagavond door 4 jongens geslagen en geschopt, ook nadat hij ten val kwam. Dit meldt de politie dinsdag.

Sneeuwballen gooien

Zondagavond rond 20.15 uur werd de melding gedaan door medewerkers van de supermarkt. Zowel klanten als personeel hadden last van een groep van ongeveer 20 jeugdigen die sneeuwballen gooiden. Deze groep gooide onder meer de supermarkt in en ook de voordeur van de winkel raakte hierbij beschadigd.

Achterzijde winkel

De groep verplaatste zich later naar de achterzijde van de winkel waar op dat moment een vrachtauto werd gelost. Ook hier gooide de groep sneeuwballen naar binnen, en wilde ook binnendringen het magazijn in.

Geschopt en geslagen

Er ontstond geduw en gedrang, waarbij de 21-jarige medewerker is geslagen en op de grond terechtkwam. Ook is hij nog geschopt. Hij heeft aangezichtsletsel en heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. De winkelbediende heeft aangifte gedaan van openlijke geweldpleging en hem is slachtofferhulp aangeboden.

Verantwoordelijken

De politie is op zoek naar de verantwoordelijken voor de mishandeling van de supermarktmedewerker aan de Zeemanlaan. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844.