Kerende vrachtwagen glijdt de sloot in

Een vrachtwagenchauffeur wilde donderdagochtend vanuit de Van Leeuwenhoekweg de Koeveringsedijk in Schijndel op draaien. De chauffeur was de verkeerde kant op gereden waardoor hij moest gaan keren maar hij gleed met zijn vrachtwagencombinatie de sloot in.