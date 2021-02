Vijf verdachten aangehouden na steekincident

In de buurt van een camping aan de Molendreef in Schijf zijn woensdag rond 19.30 uur drie mannen en twee vrouwen aangehouden. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn bij een steekincident dat een uur eerder plaatsvond. De vijf zijn ingesloten in een politiecellencomplex.