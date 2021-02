Man (53) Veroordeeld voor verduistering geld van uitvaartvereniging

Penningmeester uitvaartvereniging

De man was gedurende een periode van ongeveer vijf jaar penningmeester van een uitvaartvereniging in Boornbergum en heeft in die periode vele malen bedragen van de bankrekening van de vereniging overgemaakt naar zijn eigen bankrekening. Ook kocht hij goederen met de bankpas van de vereniging, die hij vanwege zijn functie als penningmeester onder zich had.

Terugbetalen

Naast de werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf moet de verdachte het verduisterde bedrag terugbetalen aan de vereniging.