Vuurwapen, drugs en geld gevonden bij huiszoekingen

Na onderzoek heeft de politie donderdagochtend drie woningen in Roermond, Brunssum en Kerkrade doorzocht en drie personen aangehouden. Er werd ruim 600.000 euro aan contant geld, 5 kilo harddrugs, een vuurwapen, grote hoeveelheid merkkleding en twee auto’s in beslag genomen. Daarnaast stuitte de politie bij de doorzoekingen op twee hennepplantages en een ruimte die ingericht was voor de verwerking van harddrugs.

Het onderzoek dat heeft geleid tot deze aanhoudingen en inbeslagnames, vond zijn oorsprong in de zomer van vorig jaar. In juni 2020 werd op de Anjelierstraat in Kerkrade een grote partij verdovende middelen en vuurwapens in beslag genomen. Daarbij werd tevens een verdachte aangehouden. Het daarop ingestelde vervolgonderzoek leidde tot het resultaat dat afgelopen donderdag behaald werd.

De verdachten die donderdag zijn aangehouden zijn een 32-jarige man uit Roermond, een 32-jarige man uit Brunssum en een 26-jarige man uit Kerkrade. Alledrie de verdachten zitten in beperkingen en worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.