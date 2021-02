Twee cafe's in Breda gesloten om overtreden coronaregels bij livestream-carnavalfeest

Carnavals livestream

Vrijdagavond kort na 21.00 uur zag de politie dat er verschillende carnavalsvierders in- en uit liepen bij een café aan de Boschstraat in Breda. Binnen bleek een carnavals livestream gaande te zijn, maar ook liepen er 19 personen hossend door de ruimte.

Bekeuring voor 'hossers'

Die werden bekeurd en het café werd op last van de Burgemeester gesloten. Rond 22.00 uur was eenzelfde tafereel gaande aan de Havenmarkt in Breda. Ook daar werd vanuit een café een Livestreamfeest georganiseerd ondersteund door ‘acts’ van een 20-tal personeelsleden. Dit café werd op last van de burgemeester gesloten. Op deze eerste carnavalsavond werden er bovendien 11 personen bekeurd omdat zij zich na de avondklok nog op straat bevonden.