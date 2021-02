Twee verdachten aangehouden voor diefstal kerstcadeaus

De politie heeft vrijdag en zaterdag totaal twee personen aangehouden die er van verdacht worden betrokken te zijn bij de diefstal van diverse kerstcadeautjes uit een auto voor een woning in Steenbergen. 'Vrijdag 12 februari 2021 is hiervoor een jongen van 16 jaar oud aangehouden. Zaterdagmorgen 13 februari werd een tweede persoon, een 21-jarige man, gearresteerd', zo meldt de politie.

Kofferbak

Een vader had tijdens kerstavond cadeautjes in de kofferbak van zijn auto geladen, die geparkeerd stond aan de Panneman. De kofferbak was echter niet goed gesloten, waardoor deze automatisch weer open is gegaan. Twee jongens hebben dit gezien en hebben de goederen uit de auto gestolen.

Camerabeelden

Na onderzoek van de politie en het nalopen van camerabeelden is afgelopen vrijdag een 16-jarige verdachte uit Steenbergen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze zaak. zaterdagochtend 13 februari is in zijn woning een 21-jarige man uit Steenbergen aangehouden. Hij is inmiddels zaterdagmiddag verhoord.