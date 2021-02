Politie beëindigt feest in schuur in Wouwse Plantage

De politie heeft zaterdagavond in Noord-Brabant in een schuur aan de Weststraat in Wouwse Plantage een feest ontdekt. 'De ongeveer 20 aanwezige feestvierders kregen allen een bekeuring voor het samenscholen. Een vrouw werd gearresteerd', zo meldt de politie zondag.