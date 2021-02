Rode Kruis slaat alarm om snel stijgende voedselnood wereldwijd

Het Rode Kruis maakt zich ernstige zorgen over de stijgende voedselnood in de wereld. De combinatie van natuur- en klimaatrampen, conflict én de coronacrisis zorgt ervoor dat 690 miljoen mensen honger hebben. Dat aantal kan het komend jaar stijgen tot ruim 820 miljoen mensen. Dit blijkt uit cijfers van het Wereldvoedselprogramma en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Het Rode Kruis vreest dat de voedselnood veel slachtoffers gaat eisen. Vandaag zet de hulporganisatie giro 5125 open om geld in te zamelen voor voedselhulp.

De landen Zuid-Soedan en Ethiopië worden zwaar getroffen. Natuurgeweld als overstromingen met daaropvolgend droogte zorgt ervoor dat oogsten zijn verwoest. Daar bovenop wordt Ethiopië momenteel geteisterd door sprinkhanenplagen. De gewassen die het natuurgeweld overleefd hebben, worden verslonden door de duizenden insecten. De situatie in de Ethiopische regio Tigray is alarmerend. Geweld heeft ervoor gezorgd dat gezondheidsfaciliteiten, winkels en apotheken zijn geplunderd. Gezondheidsmedewerkers melden dat er zware ondervoeding is in het gebied. In Tigray hebben 2,6 miljoen mensen humanitaire hulp nodig. Voedsel is één van de belangrijkste noden.

Ook in de landen Jemen, Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Soedan is voedselnood. ,,We zien een opeenstapeling van rampen”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. ,,Honderden miljoenen mensen wereldwijd hebben niet genoeg of onvoldoende voedzaam eten. Naast het natuurgeweld en conflicten die zorgen voor voedseltekorten, zorgt de coronacrisis er in verschillende landen ook nog voor dat mensen hun baan verliezen. Of er is geen voedsel beschikbaar, of mensen hebben simpelweg geen geld om voedsel te kopen.”

Voedselprijzen

Het Internationale Rode Kruis (ICRC) onderzocht in 2020 in 10 Afrikaanse landen het effect van de coronacrisis op de voedselprijzen. 94 procent van de ruim 2400 ondervraagden gaf aan dat de voedselprijs door de coronacrisis was gestegen. Tegelijkertijd gaf 82 procent van de ondervraagden aan dat zij (een deel van) hun inkomen zijn verloren door de coronacrisis. Van Schaik: “We zien dat mensen die balanceren op de rand van hun bestaan nu echt in de problemen komen en meteen bedreigd worden in hun primaire levensbehoefte: voedsel. Onvoldoende voedzaam eten is ook slecht voor de gezondheid van mensen en maakt hen kwetsbaarder voor ziekten.”

Hulpverlening

Om te zorgen dat mensen in deze lastige tijden toch genoeg te eten hebben, deelt het Rode Kruis in landen als Zuid-Soedan en Ethiopië voedselpakketten uit. In deze pakketten zitten bijvoorbeeld linzen, bonen olie, bloem en andere producten die lokaal veel worden gebruikt. Ook verstrekt het Rode Kruis zaden en gereedschap zodat mensen zelf hun voedsel kunnen verbouwen of kunnen vissen. In verschillende landen in de wereld zet het Rode Kruis in op een vernieuwende vorm van voedselhulp. Waar mogelijk, geeft de hulporganisatie voedselpassen uit waarmee mensen zelf eten kunnen kopen bij de lokale markt of supermarkt. Zo kunnen mensen zelf het eten kopen dat zij op dat moment nodig hebben.

Nederland

Ook in Nederland ziet het Rode Kruis dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op voedselhulp van het Rode Kruis in deze coronacrisis. Het Rode Kruis deelt boodschappenkaarten uit aan mensen die niet in aanmerking komen voor andere vormen van voedselhulp. Met deze boodschappenkaarten kunnen mensen zelf naar de supermarkt kunnen gaan. In 2020 heeft het Rode Kruis ruim 86.000 boodschappenkaarten en bijna 30.000 voedselpakketten geleverd in Nederland.