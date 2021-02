OM eist in zestien jaar oude zaak opnieuw forse straf tegen een 73-jarige man uit Enkhuizen

21 januari 2005 wordt langs de A2 bij Loenersloot het lichaam van Paul Epskamp aangetroffen. De armen van de 51-jarige man uit Schagen zijn op de rug vastgebonden. In de knieën van hem zijn gaatjes geboord. Ook zijn er twee ribben gebroken. De onderzoekers stellen dat het slachtoffer door de pijn en stress mogelijk aan een hartstilstand is overleden. Nadat hij is overleden is hij, geheel ingepakt in plastic, voor oud vuil achtergelaten op een bouwterrein langs de snelweg.

De aanklager in hoger beroep, de advocaat-generaal (AG), eist tegen een nu 73-jarige man uit Enkhuizen een gevangenisstraf van zeven jaar en ruim twee maanden. Hij wordt verdacht van het (mede)plegen van zware mishandeling en een wederrechtelijke vrijheidsberoving waardoor het slachtoffer is overleden. Ook wordt hem het bezit van een grote partij drugs verweten.

Europese Hof

Wat opvalt is dat deze zaak lang voortsleept. Al in mei 2007 wordt de man veroordeeld door de rechtbank in Alkmaar. Hij krijgt een gevangenisstraf van 4,5 jaar. In juni 2010 is hij door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar. De verdachte is daarbij niet aanwezig; hij zit op dat moment vast in Noorwegen. De verdachte stelt cassatie in, maar dat wordt verworpen.

De man stapt naar het Europese Hof. Dat oordeelt in februari 2017 dat in dit geval het recht van een verdachte om aanwezig te zijn bij de rechtszaak zwaarder weegt dan het recht van justitie en de slachtoffers op een spoedige afdoening. De Hoge Raad verwijst daarom de zaak terug naar een ander gerechtshof; in dit geval in Den Haag.

Aanvaarding risico

Deze zaak kent zijn oorsprong in het vervoer van een grote partij hasj van Mijdrecht naar Nibbixwoud. De verdachte begeleidt dat transport. Een paar dagen later blijkt dat een groot deel van de partij is gestolen. De verdachte vervult volgens het Openbaar Ministerie een centrale rol in de zoektocht naar de daders. In de ogen van de AG is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte samen met anderen betrokken is geweest bij het verhoor met dodelijke afloop in Roosendaal.

Hij komt tot die conclusie op basis van diverse getuigenverklaringen. Daardoor is volgens hem een forse gevangenisstraf op zijn plaats. “Het toedienen van ernstig letsel brengt het risico mee dat het slachtoffer als gevolg daarvan kan overlijden. Zeker in combinatie met veel stress tijdens een langdurige, gewelddadige gijzeling. Dat risico is door de verdachte als mededader volledig aanvaard.”

Cru

De 73-jarige verdachte heeft inmiddels zijn door het gerechtshof in Amsterdam opgelegde straf uitgezeten. Hij is niet aanwezig bij de huidige behandeling van de zaak.

Een andere man is in deze zaak veroordeeld voor de met deze zaak verband houdende bedreigingen tot een gevangenisstraf van negen maanden. Cru in deze zaak is dat het slachtoffer volgens de AG zeer waarschijnlijk niet betrokken is geweest bij de diefstal van de hasj.

De raadsheren in Den Haag doen over twee weken uitspraak.