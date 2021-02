Brandweer dooft brand in holle treurwilg in Gemonde

Dinsdagavond rond 19.05 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand in een holle treurwilg langs de Veestraat, een onverhard pad, in het buitengebied van Gemonde.

Emmer water

Een buurtbewoner had de grootste vlammen al gedoofd nadat hij met een emmer water uit de sloot had geschept. Toen hij in de gaten kreeg dat hij de brand in de holle boom niet volledig kon doven schakelde hij de brandweer in.

Brandslangen

Omdat de brandende boom moeilijk te bereiken was via het slecht begaanbare pad besloot men vanaf de Gemondseweg, waar het blusvoertuig stond, slangleidingen uit te rollen. Luttele minuten later kon de boom volledig worden afgeblust. Nadat het smeulende brandje uit was hadden de brandweerlieden nog een flinke klus de slang leidingen schoon te maken en het voertuig weer uitruk gereed te maken.