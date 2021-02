Rover wil onderzoek naar traag herstel treindienst

Rover wil dat het ministerie van Infrastructuur een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar het herstel van de treindienst na een grote storing. Zo zou moeten worden voorkomen dat reizigers in de toekomst vaker te maken krijgen met langdurige beperkingen in de dienstregeling, zoals nu bij NS het geval is.

Al anderhalve week heeft de reiziger bij NS te maken met uitgevallen treinen en geschrapte Intercity’s, nadat er op 7 februari een flink pak sneeuw viel. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft Rover toegezegd een evaluatie te gaan uitvoeren naar de oorzaken van de problemen. Rover wil dat er vooral wordt gekeken naar hoe de treinenloop in de toekomst sneller kan worden opgestart na een grote storing.

“De oorzaak van de problemen is wel duidelijk, tegen zulke sneeuwval is het Nederlandse spoor gewoon niet opgewassen”, concludeert Rover-directeur Freek Bos. “De vraag is vooral: hoe kan het dat de reiziger hier anderhalve week later nog zoveel last van heeft? Als er niet door corona minder reizigers waren geweest, was het nu een enorme chaos op het spoor. We willen herhaling dan ook voorkomen.”

Rover verwacht dat er in de toekomst vaker sprake zal zijn van ‘extreem weer’ zoals sneeuw, hitte en zware regenval. Rover hoopt dat onafhankelijk onderzoek kan uitwijzen hoe het spoor voortaan sneller de treinenloop op de rails kan hebben na grote verstoringen en daarmee beter “klimaatbestendig” kan worden.