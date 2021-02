Baby gevonden in ondergrondse vuilcontainer

In een ondergrondse vuilcontainer aan de Meernhof in Amsterdam Zuidoost is op zondagavond 22 februari rond 23.00 uur een baby aangetroffen. Het meisje ligt in het ziekenhuis, maar is op dit moment stabiel. De recherche is hard op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over deze zaak.