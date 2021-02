Rookontwikkeling in portiek

Rond 18.55 uur werd er rookontwikkeling ontdekt. Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend. In eerste instantie zou er melding zijn gemaakt dat er iemand in nood zou verkeren, maar deze werd niet aangetroffen.

Na het snelle ingrijpen van de brandweer, kon men met een ventilator het portiek weer rookvrij maken. Onderzoek moet uitwijzen of er sprake is van brandstichting.