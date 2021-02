Dode gevonden in arbeidsmigrantenhotel in Best

Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie

Best In Best is in arbeidsmigrantenhotel Goodstay een overleden persoon gevonden. Volgens de politie zouden de omstandigheden verdacht zijn en wordt een misdrijf niet uitgesloten.

Omstreeks 10.00 uur werd het lichaam aangetroffen in het hotel op bedrijventerrein het Zand. De politie is een onderzoek gestart en is in gesprek met personeel en gasten van het hotel.