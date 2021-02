Lichaam duinen Oostvoorne blijkt inderdaad van sinds 2013 vermiste vrouw

De politie heeft de identiteit van het stoffelijk overschot, dat afgelopen zondag in de duinen van Oostvoorne werd aangetroffen, weten te herleiden tot een vrouw die sinds 2013 werd vermist. 'Haar identiteit is via gebitsidentificatie vastgesteld', meldt de politie woensdag.