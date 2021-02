Rellen in Eindhoven: celstraffen tot 8 maanden

De politierechter van de rechtbank Oost-Brabant veroordeelde vandaag 4 mannen voor hun aandeel in het geweld tijdens de rellen tegen de politie in Eindhoven. Ze krijgen straffen tot een gevangenisstraf van 8 maanden.

Een grote groep mensen demonstreerde 24 januari jl. in het centrum van Eindhoven tegen ‘de lockdown en politiegeweld’. De demonstratie zou zich richten tegen de lockdown en voor de vrijheid van demonstreren. Op enig moment liep het uit de hand. Een deel van het intussen massaal aanwezige publiek richtte zich fysiek en verbaal tegen de aanwezige politie. Zo werden er onder meer stenen en fietsen gegooid richting de agenten. Ook werden ruiten van onder meer winkels en het station ingegooid en werden er winkels geplunderd. Daarnaast werd een auto van ProRail op zijn kop gegooid en in brand gestoken.

Volgens de politierechter was het een dramatische dag voor Eindhoven. Een dag ook die voor een enorme schok in de samenleving zorgde. Dit weegt mee bij het bepalen van de straffen. Verder hadden alle verdachten een andere rol in het openlijk geweld.

Plundering

Een 35-jarige man uit Weert krijgt een celstraf van 8 maanden. Hij gooide onder meer stenen naar de politie en naar politievoertuigen. Ook plunderde hij een supermarkt op het station. De verdachte ging door de inmiddels ingegooide ruiten van die winkel naar binnen en haalde een blikje drinken weg. De politierechter houdt hem er verantwoordelijk voor dat hij – samen met anderen – enorme schade toebracht aan die supermarkt. Hij moet daarom naast een celstraf ook nog een schadevergoeding betalen van bijna 10.000 euro. Dit bedrag kan hij delen met eventuele andere verdachten die nog worden veroordeeld voor het toebrengen van de schade aan de winkel.

Een 25-jarige Eindhovenaar is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Hij gooide stenen richting winkels en deed mee aan de plundering van een supermarkt door sigaretten weg te halen. Ook deze verdachte moet meebetalen aan de schadevergoeding van 10.000 euro voor de winkel. Verder schopte hij tegen de auto van ProRail, waarmee hij een bijdrage leverde aan het totale geweld dat tegen die auto werd gebruikt. De verdachte moet hiervoor een schadevergoeding betalen van bijna 28.000 euro. Net als de kosten van de winkel mag de verdachte ook dit bedrag delen met eerder veroordeelde verdachten en eventueel toekomstige veroordeelden.

​Waterkanon

De politierechter veroordeelde een 48-jarige man uit Nunspeet tot een gevangenisstraf van 5 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk. Hij gooide een fiets onder het wiel van een waterkanon van de politie, waardoor de band lek raakte en het voertuig niet meer kon worden ingezet. Daarnaast had de verdachte stenen in handen en schreeuwde hij richting agenten. Met de sabotage van het waterkanon heeft de verdachte de handhaving van de openbare orde ernstig verstoord. De politie moest vervolgens namelijk overgaan op andere middelen, zoals de inzet van traangas. Dit rekent de rechtbank de man zwaar aan. Hij moet ook de schade van ruim 2.500 euro aan het waterkanon vergoeden.

Een 20-jarige man uit Reusel krijgt een celstraf van 3 maanden, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Hij gooide op het 18 Septemberplein een steen richting agenten en een politiebusje.