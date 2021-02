Bezoekers Vondelpark bekogelen politie met flessen

De politie heeft woensdag een einde gemaakt aan de drukte in het Vondelpark. Door het mooie weer waren duizenden mensen naar het park gekomen en hierdoor konden de coronamaatregelen niet worden nageleefd. Burgemeester Halsema laat weten: ‘Het park is geen festivalterrein’.

Aan het einde van de middag werd er volgens AT5 een oproep gedaan om het park te verlaten. Hieraan werd geen gehoor gegeven en besloot de politie om in te grijpen. In een verklaring laat Halsema weten: ’ 'Dit is opnieuw een massale overtreding van de coronaregels. De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen.'

Tijdens het ontruimen van het park werden agenten en handhavers bekogeld met flessen.

Afgelopen zondag werd een groot feest in het Vondelpark beëindigd waar op dat moment rond de vijfhonderd mensen aanwezig waren. Nadat er zich een flinke politiemacht had verzameld, kozen de bezoekers eieren voor hun geld en vertrokken.